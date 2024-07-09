В России перезапустят еще один автомобильный завод ушедшего западного производителя

Алиханов: перезапуск производства на бывшем заводе GM запланирован на 2026 год

В России перезапустят еще один автомобильный завод ушедшего западного производителя — площадку General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Об этом в ходе форума-выставки «Иннопром-2024» рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

Серийное производство новый владелец предприятия, «Арт-Финанс» (материнская компания «АГР»), планирует начать в 2026 году. У компании уже есть заинтересованный технологический партнер, отметил глава ведомства. При этом говорить о совместной работе более предметно можно будет после подтверждения всех договоренностей, добавил он.

GM покинул российский рынок в 2015 году, площадка концерна в Санкт-Петербурге была законсервирована. В 2020-м завод приобрела южнокорейская Hyundai, но выпуск автомобилей на нем был остановлен в марте 2023 года из-за сложностей с поставками комплектующих. 26 января стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) компанией «Арт-Финанс».