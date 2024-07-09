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23:46, 9 июля 2024Мир

В США признали неспособность Украины победить Россию на поле боя

NI: Украина не сможет нанести России поражение на поле боя в обозримом будущем

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя в обозримом будущем вне зависимости от того, какие ресурсы окажутся в ее распоряжении, признал подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис. В материале для издания The National Interest (NI) он объяснил, что Россия «слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована», чтобы Киев смог нанести ей поражение.

Дэвис назвал Россию колоссом, а также перечислил ее сильные стороны: запасы природных ресурсов, «жизненно важные союзники», а также мощная и расширяющаяся военно-промышленная база.

Как считает эксперт, Украине необходимо как можно скорее обратиться к России с намерением остановить конфликт путем переговоров и предложить «заморозить» его на нынешних боевых позициях.

Ранее в Чехии заявили, что планирующие авиационные бомбы России обладают разрушительным эффектом и уничтожают стратегические объекты в Харькове. Помимо этого, аналитики рассказали, что истребители F-16, которые западные страны собираются передать Киеву, не поменяют ситуацию в небе существенным образом.

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      Маргарита Пименова
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