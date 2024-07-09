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13:10, 9 июля 2024Мир

В США заметили участившиеся запинки в речи Байдена

WSJ: Джо Байден стал забывчивее и начал чаще запинаться во время выступлений

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Окружение президента США Джо Байдена заметило участившиеся запинки в его речи, которые начали проявляться во время публичных выступлений и при личном взаимодействии с американским лидером. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

У Байдена бывают моменты, когда он реагирует оживленно и внимателен к деталям, однако в подавляющем большинстве случаев это не так. «В другое время он забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли. По словам людей, которые лично общались с президентом, подобные оплошности участились», — говорится в материале.

Люди, которые не виделись с Байденом некоторое время, при личной встрече с ним были удивлены, насколько он замедлился. Летом 2023 года бывший главный советник американского лидера рассказал своему коллеге, что встреча была «нехорошей» и что Байден заметно постарел с тех пор, когда они виделись в последний раз.

Еще один экс-советник президента США рассказал, что дебаты с Дональдом Трампом стали переломным моментом, так как заставили некоторых сторонников Байдена пересмотреть свои взгляды. «Дебаты в Атланте заставили многих людей собрать воедино грызущие их опасения по поводу остроты ума Байдена, мысли о которой они долгое время лелеяли», — заявили изданию.

Ранее журналист CNN Карл Бернстайн рассказал, что люди из окружения Байдена заметили снижение его когнитивных способностей. По их словам, они значительно снизились за последние полтора года.

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      Лина Пивоварова
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