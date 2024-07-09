В США заявили о неспособности Украины перейти в наступление

NYT: Украина оказалась неспособна перейти в наступление и занять территории

Украина неспособна перейти в наступление и занять территории из-за истощения сил, поэтому Киев переходит к стратегии укрепления обороны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Перспективы Киева отвоевать больше земель уменьшаются. Подстрекаемая американскими советниками, Украина сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов в тыл российским войскам», — отмечают авторы материала.

Также они приводят слова экс-сотрудника национального совета по разведке США, военного эксперта Эрик Чиарамеллы, утверждающего, что сейчас не будет происходить каких-либо существенных изменений на линии фронта. Он также призвал ускорить интеграцию Украины в евро-атлантические институты в контексте начавшегося 9 июля саммита НАТО.

Ранее Чиарамелла заявил, что Украина вступит в НАТО только в случае установления долгого перемирия. При этом военный аналитик не исключил новой эскалации конфликта даже в случае подписания перемирия.