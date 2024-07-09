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16:39, 9 июля 2024Бывший СССР

В Тбилиси заявили о непонятном решении ЕС по финансированию Грузии

Дарчиашвили: решение ЕС о заморозке 30 миллионов евро для Грузии непонятно

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Тбилиси назвали непонятным решение о заморозке Евросоюзом (ЕС) 30 миллионов евро для Минобороны Грузии. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Илья Дарчиашвили, передает ТАСС.

«Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения», — отметил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, финансовая помощь такого рода служила и служит укреплению обороноспособности Грузии.

Дарчиашвили добавил, что решение о лишении Грузии финансирования не повлияет на стремление Тбилиси вступить в Евросоюз.

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9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке процесса интеграции республики в объединение. Причинами этого стали непонятные для лидеров Евросоюза намерения действующего правительства страны, принятый в Грузии закон об иноагентах, а также антизападная и антиевропейская риторика.

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      Екатерина Грищенко
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