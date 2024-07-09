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08:30, 9 июля 2024Из жизни

Ведущие свадеб рассказали о своих заработках

«Лента.ру»: ведущие зарабатывают на одной свадьбе от 40 до 50 тысяч рублей

Фото: meatbull / Shutterstock / Fotodom

Ведущие свадеб Николай и Елизавета объяснили, сколько зарабатывают ведущие свадеб в Москве. О своей профессии они рассказали в материале «Ленты.ру».

В прошлом Николай и Елизавета работали певцами в ресторане. Однажды заболел ведущий, который должен был вести свадьбу, и они согласились его подменить. За первую свадьбу им заплатили всего пять тысяч рублей. С тех пор их заработок заметно вырос. По словам Елизаветы, в среднем за одну свадьбу они берут от 40 до 50 тысяч рублей.

Есть закономерность: летом больше заказов, люди чаще делают свадьбы. Летом дороже, не в сезон дешевле. Цену регулируешь сам. Есть такие семьи, у которых мы вели мероприятия на старте карьеры, и это стоило не так дорого. Но если они сейчас нам позвонят и скажут, чтобы мы вели за такую же сумму, как пять лет назад, то мы уже не согласимся. Потому что и уровень другой, и узнаваемость другая

Елизаветаведущая свадеб
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      Олег Парамонов
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