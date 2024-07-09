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12:19, 9 июля 2024Ценности

Внешний вид Дженнифер Лопес во время катания на велосипеде возмутил фанатов

Фото: @steviemackey

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прокатилась на велосипеде и была раскритикована за внешний вид в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

На размещенных снимках 54-летняя звезда позировала на фоне особняка, сидя на белом велосипеде рядом с приятелем Стиви Макки. Так, знаменитость надела черный свитшот, белые укороченные брюки и кеды. Помимо этого, она собрала волосы в хвост и нанесла макияж.

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Фанаты оценили внешность звезды в комментариях под материалом. «Пора давно смириться, что она зрелая женщина. Фильтрами людей не обмануть», «Представьте, что вам нужно нарастить волосы и сделать макияж перед поездкой на велосипеде», «Надевать широкие брюки-кюлоты для езды на велосипеде не очень практично», «К сожалению, для этого постановочного образа, скорее всего, потребовалось три часа у стилиста, где нанесли макияж, надели идеальный парик и подобрали дизайнерскую одежду», — возмутились они.

В июне 54-летняя Дженнифер Лопес показала фото в топе из ремней. При этом исполнительница отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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      Екатерина Ештокина
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