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17:48, 28 июня 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес показала фото в топе из ремней

Певица Дженнифер Лопес показала фото в красном топе из ремней без бюстгальтера

Фото: Steven Gomillion / @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала новое откровенное фото. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 54-летняя звезда предстала в наряде красного цвета, состоящем из обтягивающей латексной юбки ниже колена и топе из ремней. При этом исполнительница отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

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Знаменитость надела босоножки в тон наряду и многочисленные украшения в виде серег и колье. Стилисты собрали ей волосы в высокий хвост, а визажисты нанесли макияж в ярких оттенках.

Ранее Лопес прошлась по улице в прозрачном платье. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от нижнего белья.

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      Екатерина Ештокина
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