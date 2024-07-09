Врачи Белого дома оценили необходимость дополнительного обследования Байдена

Белый дом: врачи считают, что Байдену не требуется дополнительное обследование

Врачи Белого дома считают, что президент США Джо Байден не нуждается в дополнительном обследовании. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что глава государства проходил «детальный и всеобъемлющий» медосмотр четыре месяца назад, отметив, что, по мнению специалистов, новое обследование не требуется. «Это им решать, а не вам или мне», — указала Жан-Пьер.

Ранее представитель Белого дома рассказала о результатах обследования Байдена у невролога. Она сообщила, что у политика не нашли признаков болезни Паркинсона или склероза.