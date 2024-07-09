Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 9 июля 2024Мир

Врачи Белого дома оценили необходимость дополнительного обследования Байдена

Белый дом: врачи считают, что Байдену не требуется дополнительное обследование

Фото: Craig Hudson / Reuters

Врачи Белого дома считают, что президент США Джо Байден не нуждается в дополнительном обследовании. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что глава государства проходил «детальный и всеобъемлющий» медосмотр четыре месяца назад, отметив, что, по мнению специалистов, новое обследование не требуется. «Это им решать, а не вам или мне», — указала Жан-Пьер.

Ранее представитель Белого дома рассказала о результатах обследования Байдена у невролога. Она сообщила, что у политика не нашли признаков болезни Паркинсона или склероза.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      Раскрыто данное Ельцину обещание США по НАТО

      Футболист сборной Испании стал самым молодым автором гола в истории Евро

      Врачи Белого дома оценили необходимость дополнительного обследования Байдена

      Госсекретарь США предрек укрепление связей Украины с НАТО

      В Белом доме рассказали о планах Байдена на второй срок

      США сообщили о контактах с Индией на фоне визита Моди в Россию

      Экс-полковник СБУ обратил внимание Киева на «серьезный звоночек»

      Соперница «самой красивой спортсменки мира» снялась в оголяющем тело нижнем белье

      В Финляндии поддержали законопроект о выдворении беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше