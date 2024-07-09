Выяснилась цена квадратного метра в новостройках Москвы

«Метриум»: квадратный метр в новостройках Москвы подорожал почти до 503 тысяч

В новостройках российской столицы средняя стоимость квадратного метра в июне выросла до 502,9 тысячи рублей. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Его цитирует «Газета.Ru».

По сравнению с маем средняя цена прибавила 1,7 процента. В годовом выражении рост составил 17,6 процента. В среднем «квадрат» стоил: в массовом сегменте — 345,6 тысячи, в бизнес-классе — 471,4 тысячи, в премиум-классе — 734,3 тысячи, а в элитном — 1,98 миллиона. Что касается Новой Москвы, то там за квадратный метр в среднем платят 246,6 тысячи рублей. Особенно внушительный ценник в первый месяц лета показал центр Москвы — 1,48 миллиона рублей. Наименьших значений он достиг в Троицком округе —140,8 тысячи рублей.

В апреле 2024 года средняя цена трехкомнатной квартиры в старых границах российской столицы выросла до 45 миллионов рублей. Оказалось, что это сопоставимо с ценой винодельни во Франции площадью 3,1 гектара.

В мае средняя цена одного квадратного метра в московской новостройке выросла на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.