Забивший топором девочку со словом «монстр» россиянин получил 19 лет колонии

Суд дал 19 лет жителю деревни в Сибири за убийство шестилетней девочки

Красноярский краевой суд приговорил к 19 годам лишения свободы 59-летнего жителя деревни Тагара, забившего топором 6-летнюю дочь соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд взыскал с него два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда матери девочки.

Прокуратура в суде доказала, что в сентябре 2023 года к жителю деревни пришла в гости соседка со своей дочерью. Взрослые распивали алкоголь, а поздно вечером уставшая девочка закапризничала и попросилась домой. Хозяин разозлился на ребенка, на глазах матери схватил девочку за волосы, повалил на землю и ударил ее по затылку несколько раз обухом топора. Мать пыталась прикрыть ребенка своим телом, но пострадала сама. Девочку не довезли до больницы.

На суде ее мать вспоминала, что мужчина говорил ей, что монстров надо истреблять, и если девочка выживет, то она монстр. В свою очередь подсудимый отвергал свою причастность к преступлению, обвиняя в расправе мать девочки.

1 июля сообщалось, что в Московской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Мариуполя за совершенную в 2016 году расправу над любовницей и ее семилетней дочкой.



