Замглавы офиса Зеленского внесен в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес замглавы офиса Зеленского Машовеца в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.

Ранее МВД России объявило Машовеца в розыск. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года.