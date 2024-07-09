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17:33, 9 июля 2024Силовые структуры

Замглавы офиса Зеленского внесен в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес замглавы офиса Зеленского Машовеца в список террористов
Роман Машовец

Роман Машовец. Кадр: 24 Канал / YouTube

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия, принимать участие в выборах.

Ранее МВД России объявило Машовеца в розыск. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года.

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      Екатерина Кашурникова
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