Александр Емельяненко бросил вызов Джигану

Боец MMA Александр Емельяненко бросил вызов исполнителю Джигану

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко бросил вызов хип-хоп-исполнителю Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что с удовольствием подерется с Джиганом. «Если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой, а то ты замутил эту историю — мол, с Емельяненко драться. Качал-качал, а потом слился. Выходи, я тебе подзатыльников надаю», — сказал он.

Джиган должен был стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.