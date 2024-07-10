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19:07, 10 июля 2024Спорт

Александр Емельяненко бросил вызов Джигану

Боец MMA Александр Емельяненко бросил вызов исполнителю Джигану
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко бросил вызов хип-хоп-исполнителю Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что с удовольствием подерется с Джиганом. «Если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой, а то ты замутил эту историю — мол, с Емельяненко драться. Качал-качал, а потом слился. Выходи, я тебе подзатыльников надаю», — сказал он.

Джиган должен был стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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