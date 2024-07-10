Politico: Байден попытался убедить лидеров НАТО в своей работоспособности

Президент США Джо Байден попытался убедить лидеров НАТО и американских избирателей в своей работоспособности в ходе своей речи на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico.

«Президент не путался в словах, как он часто делает во время своих выступлений. Он был ясен и убедителен и, казалось, был воодушевлен трансатлантизмом, который он принял на протяжении всей своей политической карьеры», — отмечается в материале издания.

Авторы материала отмечают, что целью речи Байдена было не только определить приоритеты военного блока, но и убедить избирателей в способности победить экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах.

При этом они не упомянули тот факт, что действующий американский лидер в ходе своего выступления все же оговорился и перепутал Украину и Уран. Байден заявил, что «Россия хочет уничтожить культуру Урана» в контексте своей речи об украинском конфликте.