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14:34, 10 июля 2024Мир

Байден попытался убедить лидеров НАТО в своей работоспособности

Politico: Байден попытался убедить лидеров НАТО в своей работоспособности
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден попытался убедить лидеров НАТО и американских избирателей в своей работоспособности в ходе своей речи на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico.

«Президент не путался в словах, как он часто делает во время своих выступлений. Он был ясен и убедителен и, казалось, был воодушевлен трансатлантизмом, который он принял на протяжении всей своей политической карьеры», — отмечается в материале издания.

Авторы материала отмечают, что целью речи Байдена было не только определить приоритеты военного блока, но и убедить избирателей в способности победить экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах.

При этом они не упомянули тот факт, что действующий американский лидер в ходе своего выступления все же оговорился и перепутал Украину и Уран. Байден заявил, что «Россия хочет уничтожить культуру Урана» в контексте своей речи об украинском конфликте.

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      Максим Габриелян
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