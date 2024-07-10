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20:20, 10 июля 2024Мир

Байден заявил о недопустимости отставания НАТО от России

Байден: НАТО не может отставать от России в вопросах развития ВПК
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО не может позволить себе отставать от России в вопросах развития военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — рассказал американский лидер.

Байден также добавил, что Китай, Иран и Северная Корея якобы оказывают помощь российскому ВПК. По его словам, подобная ситуация требует от Североатлантического альянса наращивать собственное производство.

Рнаее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. По его словам, данная мера ускорит военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Максим Габриелян
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