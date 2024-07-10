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14:50, 10 июля 2024Экономика

Большинство попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое

Bloomberg: 50 из 53 попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

После ввода санкций властями США в отношении 53 танкеров, перевозящих российскую нефть, только 3 из них смогли продолжить работу и отгружать сырье иностранным покупателям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации агентства, в настоящее время подавляющая часть попавших под американские санкции нефтетанкеров находится в простое в Балтийском и Черном морях, поблизости от Владивостока, в китайских ремонтных верфях, а также у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

Из 53 попавших под санкции танкеров 41 судно относилось к классу нефтеналивных или морских транспортных средств для перевозки сырья и нефтепродуктов. Однако это число составляет порядка 7,5 процента флота судов, которые занимаются транспортировкой российского сырья с начала 2023 года.

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Эффективность введенных властями США санкций, как указывается в материале, подрывает и снижающаяся стоимость фрахта (бронирования) судов для транспортировки нефти. На этом фоне расходы России даже с учетом простоя части перевозящих ее сырье танкеров не увеличиваются.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за несколько лет с момента ввода масштабных западных санкций Индия стала главным покупателем российской нефти. В сравнении с 2022-м поставки сырья в азиатскую страну, по его словам, выросли вдвое и достигли уровня 90 миллионов тонн. На этом фоне российские экспортеры, как уточнил Новак, смогли покрыть около 40 процентов всех потребностей Индии в нефти.

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      Анатолий Акулов
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