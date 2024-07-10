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16:15, 10 июля 2024Бывший СССР

Численность сбежавших в Молдавию украинских мужчин оценили в десять бригад ВСУ

С февраля 2022 года в Молдавию с Украины сбежали около 23,5 тысячи мужчин

Фото: Sergei Grits / AP

С февраля 2022 года по июнь 2024 года границу Молдавии незаконно пересекли около 23,5 тысячи украинских мужчин. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Отмечается, что численность мужчин, сбежавших за это время в Молдавию с Украины, равняется примерно десяти потенциальным бригадам украинской армии. При этом в соответствии с молдавским законодательством наказать их нельзя, поскольку они воспользовались правом на убежище.

Ранее сообщалось, что группа из 23 украинцев попыталась бежать в Молдавию с помощью зерновоза. По данным Госпогранслужбы Украины, за попытку пересечения границы мужчины заплатили от 5 до 16 тысяч долларов.

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      Алевтина Запольская
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