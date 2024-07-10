Более 20 украинцев попытались бежать в Молдавию с помощью зерновоза

ГПСУ: 23 человека использовали зерновоз для пересечения границы с Молдавией

Более 20 украинцев попытались бежать в Молдавию с помощью зерновоза. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило о задержании группы из 23 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу, используя зерновоз. Сообщник организатора схемы подвез украинцев до приграничной территории, откуда они попытались перейти в Молдавию пешком.

Как сообщается, мужчины заплатили от 5 до 16 тысяч долларов за попытку пересечения границы. «На всех [нарушителей] составили административные протоколы, круг причастных к схеме лиц устанавливается», — сообщили в ГПСУ.

Ранее стало известно, что берег реки Тиса в приграничных районах Закарпатской области Украины огородили колючей проволокой со стороны трассы.