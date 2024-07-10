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15:33, 10 июля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален подняла вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в Североатлантический альянс. «Лента.ру» изучила соответствующий текст парламентского запроса, направленного депутатом в Министерство иностранных дел Германии.

«По какой причине, по сведениям федерального правительства, Украина, согласно сообщениям СМИ, не получит приглашения присоединиться к НАТО даже на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский уже на саммите НАТО в июле 2023 года назвал отсутствие графика [вступления Украины в НАТО] "абсурдным" и потребовал конкретных перспектив для своей страны?» — говорится в ее сообщении.

Депутат также добавила, что 55 процентов населения Германии не поддерживают членство Украины в альянсе, а в Восточной Германии показатель неодобрения составляет 70 процентов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на июльском саммите НАТО Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года. Он утверждал, что Украина находится в шаге от приглашения в альянс.

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Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что команда Зеленского недовольна тем, что страна не получит приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, Отмечается, что Киев не удовлетворила формулировка о «необратимом» вступлении в альянс, которую включат в проект декларации саммита. «Команда Зеленского недовольна этим подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс», — говорилось в сообщении агентства.

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

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      Кирилл Садовский
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