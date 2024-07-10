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13:47, 10 июля 2024Моя страна

Дельфины подплыли к берегу в России и устроили шоу

Дельфины в Анапе подплыли к берегу и удивили отдыхающих

На одном из пляжей Анапы дельфины подплыли к берегу и удивили отдыхающих. Видео опубликовал видеограф Вячеслав Ревун на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах дельфины выпрыгивают из воды и охотятся за рыбой рядом с туристами на мелководье. Появление млекопитающих порадовало россиян.

Ранее у берегов Крыма был замечен уникальный дельфин с редчайшей особенностью. Взрослая афалина, выныривая из моря, поднимала голову, открывала и закрывала рот, после чего снова погружалась в воду. В норме дельфины не дышат ртом, однако, как отметили в Центре реабилитации дельфинов, «очень редко обстоятельства могут их к этому принудить».

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      Варвара Кошечкина
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