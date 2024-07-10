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22:01, 10 июля 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал об ошибочной тактике ВСУ в отношении России

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ выбрали ошибочную тактику в отношении России

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали ошибочную тактику в отношении России. Об этом рассказал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву, пишет РИА Новости.

«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись», — отметил он.

По словам Старикова, задача ВСУ — это «маневренная война, маневренная оборона, а мы выбрали позиционную». Как подчеркнул Олег Стариков, Украине дали хороших тренеров и финансистов, но все это не дает реального результата.

Ранее представитель группировки Вооруженных сил Украины «Хортица» пожаловался на тактику российских военных. По его словам, интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что меры Вооруженных сил Украины по борьбе с российскими БПЛА типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики Вооруженных сил России.

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      Марина Совина
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