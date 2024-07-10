Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ выбрали ошибочную тактику в отношении России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали ошибочную тактику в отношении России. Об этом рассказал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву, пишет РИА Новости.

«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись», — отметил он.

По словам Старикова, задача ВСУ — это «маневренная война, маневренная оборона, а мы выбрали позиционную». Как подчеркнул Олег Стариков, Украине дали хороших тренеров и финансистов, но все это не дает реального результата.

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