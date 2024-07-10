Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:56, 10 июля 2024Силовые структуры

Фигурант дела бывшего кадровика Минобороны снова отказался признавать вину

Фигурант дела экс-кадровика Минобороны РФ Мартиросян отказался признавать вину

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, отказывается признавать свою вину в даче взятки. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Карапетян.

Адвокат также заявил, что следствие запросило суд продлить арест фигуранта дела Кузнецова на три месяца, то есть до 12 октября.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна до 12 июля. Мужчина попытался оспорить это решение, но получил отказ.

По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей Кузнецову. Взамен главный кадровик Минобороны организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше