Фигурант дела бывшего кадровика Минобороны снова отказался признавать вину

Фигурант дела экс-кадровика Минобороны РФ Мартиросян отказался признавать вину

Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, отказывается признавать свою вину в даче взятки. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Карапетян.

Адвокат также заявил, что следствие запросило суд продлить арест фигуранта дела Кузнецова на три месяца, то есть до 12 октября.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна до 12 июля. Мужчина попытался оспорить это решение, но получил отказ.

По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей Кузнецову. Взамен главный кадровик Минобороны организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.