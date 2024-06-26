Фигурант дела бывшего кадровика Минобороны России остался под стражей

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО Мартиросяна по делу экс-кадровика МО РФ

Мосгорсуд оставил под стражей бизнесмена Леву Мартиросяна — фигуранта уголовного дела по факту коррупции бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба на постановление Басманного суда Москвы, который арестовал Мартиросяна до 12 июля. Он не признает свою вину в даче взятки военному кадровику.

Бизнесмен владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре.

Кузнецову вменяется в вину получение взяток за покровительство Мартиросяну на общую сумму 30,5 миллиона рублей. По версии следствия, генерал решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом. Они были знакомы: Мартиросян до октября 2010 года был начальником продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.