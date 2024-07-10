Главу Федерации кудо российского региона обвинили в новых преступлениях

СК обвинил главу Федерации кудо ДФО Ясина в создании ОПС, отмывании и аферах

Следователи предъявили новые обвинения арестованному главе Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александру Ясину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Ясину вменили руководство организованным преступным сообществом (ОПС), мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 1990-х годах Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие. Они совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики с использованием земельных участков рекреационного назначения во Владивостоке. Доходы от сдачи в аренду торговых помещений и земель шли через фирмы «БУШЕ» и «Спортинвест». Причем участки были взяты в аренду участниками ОПС обманным путем, так как земли являлись зонами отдыха, спорта, туризма и развлечения, но на них были построены два торговых центра «Грант» и «Союз». С 2004-го до 2022 год они принесли Ясину и его сообщникам доход в 1,6 миллиарда рублей. На эти средства участники ОПС приобрели имущество и недвижимость, оформленную на близких родственников.

Ясин был арестован весной 2022 года. В СК также считают, что он возглавлял банду «Трифонские», нападавшую на граждан в Приморье. Также, по версии следствия, с 90-х годов по настоящее время члены группировки крышевали предпринимателей малого и среднего бизнеса.

У Ясина черный пояс по кудо, третий дан. Он обладает рядом наград и грамот, включая диплом от начальника управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.