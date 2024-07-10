Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 10 июля 2024Экономика

Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с детьми

Госдума приняла закон о возврате 7 процентов уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы 10 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом сообщает ТАСС.

Документ является частью бюджетного пакета законов, куда входят в том числе поправки в Налоговый кодекс РФ и бюджет страны на 2024 год. Новый закон устанавливает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания граждан. Размер выплаты составит 7 из 13 процентов уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ).

Материалы по теме:
Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2024 году: подробная инструкция
Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2024 году:подробная инструкция
27 июня 2024
В России начали обсуждать изменения налоговой системы. Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
В России начали обсуждать изменения налоговой системы.Кто будет платить больше и какую выгоду получит бюджет страны?
4 июня 2024

При этом законопроект уточняет методику исчисления среднедушевого дохода семьи для решения о выплате. Он будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей (с которых был плачен НДФЛ, а также других заработков) за налоговый период. Одну двенадцатую этой суммы (средний доход за месяц) поделят на число членов семьи.

Россияне, претендующие на такую выплату, могут подать соответствующее заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ. Получить вычет за 2025 год, таким образом, можно будет, обратившись за ним с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться: до 15 процентов при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год, 18 процентов при доходе от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год и до 20 процентов при годовом доходе от 20 миллионов до 50 миллионов. Самая высокая ставка составит 22 процента, по ней будут облагаться доходы граждан свыше 50 миллионов рублей в год.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о возможных ударах британскими ракетами вглубь территории России

      Квартиру Дианы Гурцкая в Москве обстреляли

      В Госдуме порассуждали о полноценности мужчин

      Реакция бойца UFC на просьбу телеведущего ударить его рассмешила пользователей сети

      В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

      В России выберут главную экологическую семью

      Российская пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей

      Россиянок научили выбирать идеальную косметику для лица и тела

      ЦБ заявил о необходимости изучения подходов к регулированию стейблкоинов

      Объяснено появление НЛО над Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше