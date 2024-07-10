Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с детьми

Госдума приняла закон о возврате 7 процентов уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Депутаты Госдумы 10 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом сообщает ТАСС.

Документ является частью бюджетного пакета законов, куда входят в том числе поправки в Налоговый кодекс РФ и бюджет страны на 2024 год. Новый закон устанавливает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания граждан. Размер выплаты составит 7 из 13 процентов уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ).

При этом законопроект уточняет методику исчисления среднедушевого дохода семьи для решения о выплате. Он будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей (с которых был плачен НДФЛ, а также других заработков) за налоговый период. Одну двенадцатую этой суммы (средний доход за месяц) поделят на число членов семьи.

Россияне, претендующие на такую выплату, могут подать соответствующее заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ. Получить вычет за 2025 год, таким образом, можно будет, обратившись за ним с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться: до 15 процентов при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год, 18 процентов при доходе от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год и до 20 процентов при годовом доходе от 20 миллионов до 50 миллионов. Самая высокая ставка составит 22 процента, по ней будут облагаться доходы граждан свыше 50 миллионов рублей в год.