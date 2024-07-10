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15:57, 10 июля 2024Россия

Хозяин затонувшей в российском регионе яхты высказался о трагедии

Хозяин затонувшей на Кубани яхты Муругов заявил, что в трагедии никто не виноват

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Хозяин затонувшей на Кубани яхты с пассажирами Константин Муругов высказался о трагедии и заявил, что в ней никто не виноват. Заявление бизнесмена приводит Telegram-канал Kub Mash.

О том, что в Геленджике затонула яхта, сообщалось 8 июля. Судно перевернулось, и его команда — стажеры — были вынуждены покинуть его. Спасателям удалось вытащить из воды четырех человек, одну женщину спасти не удалось. Позже стало известно, что женщину затянуло под яхту веревкой, зацепившейся за спасательный жилет.

По словам Муругова, разрешения для учебного выхода в море не требовалось, и трагедия — результат случайности. При этом члены команды судна обвинили в случившемся капитана яхты.

Ранее в Сочи взорвался катер с людьми на борту. На записи с моментом происшествия видно, как огонь на мгновение охватывает судно, корпус которого начал трескаться.

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      Марк Леонов
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