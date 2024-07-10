Кара Делевинь снялась без штанов для журнала

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась без штанов для журнала The Sunday Times Style. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Фотограф Джорин Коэрс запечатлел 31-летнюю манекенщицу в белой футболке поло и черных трусах люксового бренда Miu Miu. При этом образ знаменитости дополнили массивные серебристые браслеты в виде шаров.

Кроме того, за время съемки Делевинь примерила облегающую юбку, оформленную надписями, и кожаный жилет, который она надела на кружевной прозрачный бюстгальтер.

Ранее Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В беседе с журналистами упомянутого издания супермодель призналась, что фотографии папарацци, сделанные в сентябре 2022 года, заставили ее пересмотреть свой образ жизни.

