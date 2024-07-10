Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 10 июля 2024Ценности

Кара Делевинь снялась без штанов для журнала

Фото: Andrew Kelley / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась без штанов для журнала The Sunday Times Style. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Фотограф Джорин Коэрс запечатлел 31-летнюю манекенщицу в белой футболке поло и черных трусах люксового бренда Miu Miu. При этом образ знаменитости дополнили массивные серебристые браслеты в виде шаров.

Кроме того, за время съемки Делевинь примерила облегающую юбку, оформленную надписями, и кожаный жилет, который она надела на кружевной прозрачный бюстгальтер.

Ранее Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В беседе с журналистами упомянутого издания супермодель призналась, что фотографии папарацци, сделанные в сентябре 2022 года, заставили ее пересмотреть свой образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог разберется без советов». В России ответили Пугачевой на обвинение в обстреле детской больницы в Киеве

      В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии странам G7 из-за активов России

      Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

      Воронежский губернатор сообщил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА

      Российские следователи решили проверить детский лагерь из-за скандала с вожатыми

      Пассажир самолета засунул руку в шорты попутчице и был обвинен в домогательствах

      Украина попыталась атаковать два региона России

      Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

      Новые активы бывших сотрудников МВД России по делу о рекордной взятке арестованы

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше