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02:26, 10 июля 2024Бывший СССР

Литва назвала причину усиления присутствия НАТО в Прибалтике

Минобороны Литвы: НАТО усиливает присутствие в Балтии для сражений на границе

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press

НАТО усиливает присутствие в Прибалтике, чтобы у военных Североатлантического альянса была возможность вести боевые действия на границе в случае необходимости. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передают «Известия».

По его словам, страны Балтии продвигается «с планом обороны НАТО». В то же время Кащюнас подчеркнул, что целью усиления присутствия блока в регионе является сдерживание. Кроме того, глава Минобороны Литвы добавил, что страны Балтии также пытаются «заполнить пробелы» в оснащении системами противовоздушной обороны (ПВО) дальнобойным оружием. Он отметил, что для этого нужно больше оборонных расходов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности альянса.

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      Марина Совина
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