На пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

На пожарную часть в Запорожской области на подконтрольной Украине территории упал снаряд. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Часть находилась в прифронтовой зоне. В результате удара сгорела кровля гаража площадью 400 квадратных метров и была повреждена пожарная машина.
Пожарные спрятались в укрытии. Никто не пострадал.
Ранее больницы в Запорожской области перешли на резервное электроснабжение. Причиной нехватки энергии стала атака украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.