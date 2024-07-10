На пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

ГСДС Украины: на пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

На пожарную часть в Запорожской области на подконтрольной Украине территории упал снаряд. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Часть находилась в прифронтовой зоне. В результате удара сгорела кровля гаража площадью 400 квадратных метров и была повреждена пожарная машина.

Пожарные спрятались в укрытии. Никто не пострадал.

Ранее больницы в Запорожской области перешли на резервное электроснабжение. Причиной нехватки энергии стала атака украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.