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15:52, 10 июля 2024Бывший СССР

На пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

ГСДС Украины: на пожарную часть под Запорожьем упал снаряд

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

На пожарную часть в Запорожской области на подконтрольной Украине территории упал снаряд. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Часть находилась в прифронтовой зоне. В результате удара сгорела кровля гаража площадью 400 квадратных метров и была повреждена пожарная машина.

Пожарные спрятались в укрытии. Никто не пострадал.

Ранее больницы в Запорожской области перешли на резервное электроснабжение. Причиной нехватки энергии стала атака украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в регионе.

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      Илья Таксюр
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