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20:45, 10 июля 2024Мир

На Западе заявили о рациональной позиции России в отношении НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия рациональна в своей внешней политике
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству Reuters.

«Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для членов [Североатлантического] альянса или Европейского союза», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт видит возможное возвращение к должности экс-президента США Дональда Трампа как «шанс для установления мира» на Украине. Он добавил, что в случае переизбрания республиканского президента есть «также шанс на установление хороших отношений между США и Венгрией».

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      Максим Габриелян
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