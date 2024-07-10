На Западе заявили о рациональной позиции России в отношении НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия рациональна в своей внешней политике

Россия рациональна в своей внешней политике, и слова о ее планах вступить в конфликт с НАТО не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству Reuters.

«Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для членов [Североатлантического] альянса или Европейского союза», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт видит возможное возвращение к должности экс-президента США Дональда Трампа как «шанс для установления мира» на Украине. Он добавил, что в случае переизбрания республиканского президента есть «также шанс на установление хороших отношений между США и Венгрией».