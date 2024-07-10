Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:51, 10 июля 2024Экономика

Названы страны с самым дешевым пивом

«РИА Новости»: Россия вошла в список стран с демократичными ценами на пиво

Фото: Elevate / Unsplash

Пол-литра пива в России в среднем стоит около 80 рублей, или 91 цент. К такому выводу пришли РИА Новости.

Самое дешевое пиво продается в Конго. Там его можно купить за 42 цента. Кроме того, демократичными ценами на этот напиток могут похвастаться Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов). Россия в этом списке занимает 21-е место. Рядом с ней стоит Чехия, где за 0,5 литра пива берут 90 центов, и Казахстан, где просят на один цент больше.

Однако есть государства, где пиво стоит намного дороже. Так, больше четырех долларов за пол-литра берут в Сингапуре, Туркмении, Иордании и Австралии. А в островном государстве Науру цена самая высокая — 6,73 доллара.

Ранее выяснилось, что особенно резко вырос спрос на пиво в Индии, где установилась 50-градусная жара. Есть прогнозы, что продажи этого напитка увеличатся на 10 процентов. Сейчас спрос на него оказался на самой высокой отметке со времен пандемии.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал о планах Путина по Украине. Он предупредил европейцев о драматичных событиях на поле боя в июле и августе

      Россиян предупредили о росте цен в отелях

      Россиянам показали деньги

      Минобороны сообщило об атаке беспилотника на российский регион

      Военное значение взятия под контроль Волчанска объяснили

      Напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок

      Олимпийский призер посоветовал пять упражнений для поддержания тела в тонусе

      Вучич уличил Байдена в двойных стандартах в вопросе Украины

      Экс-депутат Рады описал сценарий радикальной смены власти на Украине

      Россиянин разозлился на сожительницу и забил ее деревянной табуреткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше