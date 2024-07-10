Названы страны с самым дешевым пивом

«РИА Новости»: Россия вошла в список стран с демократичными ценами на пиво

Пол-литра пива в России в среднем стоит около 80 рублей, или 91 цент. К такому выводу пришли РИА Новости.

Самое дешевое пиво продается в Конго. Там его можно купить за 42 цента. Кроме того, демократичными ценами на этот напиток могут похвастаться Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов). Россия в этом списке занимает 21-е место. Рядом с ней стоит Чехия, где за 0,5 литра пива берут 90 центов, и Казахстан, где просят на один цент больше.

Однако есть государства, где пиво стоит намного дороже. Так, больше четырех долларов за пол-литра берут в Сингапуре, Туркмении, Иордании и Австралии. А в островном государстве Науру цена самая высокая — 6,73 доллара.

Ранее выяснилось, что особенно резко вырос спрос на пиво в Индии, где установилась 50-градусная жара. Есть прогнозы, что продажи этого напитка увеличатся на 10 процентов. Сейчас спрос на него оказался на самой высокой отметке со времен пандемии.