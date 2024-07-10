Объявлен состав правления Российской премьер-лиги

Алаев и Мележиков вошли в состав правления Российской премьер-лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Он объявлен на сайте РПЛ.

Всего в список вошли семь человек: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и

спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В таком составе правление будет работать один год. Коллегиальный орган занимается регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию.

Сезон-2024/2025 РПЛ стартует 20 июля. Первым матчем станет встреча между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном».