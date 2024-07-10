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09:42, 10 июля 2024Силовые структуры

Ограбление россиянина с молотком попало на видео

В Петербурге грабитель с молотком напал на предпринимателя и попал на видео

В Петербурге грабитель с молотком напал на предпринимателя и забрал сумку с деньгами. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись с которой публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден идущий по коридору мужчина, к нему сзади подбегает преступник, бьет молотком по голове, забирает сумку и скрывается. Через некоторое время пострадавший поднимается и, шатаясь, уходит вслед за грабителем.

В похищенной сумке находилось 270 тысяч рублей. Ограбление произошло в подъезде на Ленинском проспекте. 34-летний пострадавший предприниматель после нападения преступника вызвал полицию и скорую помощь. Врачи диагностировали у него рану теменной области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По горячим следам полиция разыскала грабителя и задержала. В отношении него возбуждено уголовное дело. Им оказался безработный 45-летний уроженец Мурманска, неоднократно судимый за избиения и захват заложника.

5 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге напавшего на продавщицу со стеклянными «розочками» приговорили к лишению свободы сроком на 1,5 года за попытку ограбления магазина.

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      Любовь Ширижик
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