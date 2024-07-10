Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 10 июля 2024Мир

Орбан раскритиковал деятельность НАТО

Орбан: НАТО отходит от своих первоначальных целей
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

НАТО отходит от своих изначальных целей и становится все более военной организацией. Роль альянса в конфликте растет, что опасно и безответственно, так как неизвестно, куда это может привести, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«НАТО было создано 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией», — раскритиковал политик деятельность альянса.

Ранее Орбан попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его «миссию мира» по Украине. Он подчеркнул, что позиции сторон в украинском конфликте «по-прежнему далеки друг от друга».

При этом советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании.

В свою очередь, сам венгерский премьер назвал следующие два месяца специальной военной операции самыми драматичными. Помимо этого, Орбан подчеркнул, что, исходя из его разговоров, «все возможные предложения о прекращении огня и "дорожной карте" мирных переговоров будут положительно восприняты».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Англии вырвала победу у Нидерландов и установила рекорд. Как прошел второй полуфинал Евро-2024

      Женщину спасли от ритуального жертвоприношения

      НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности Украины

      Россию назвали самой серьезной угрозой для стран НАТО

      В России создали комплекс наблюдения для подводных дронов

      НАТО заявило об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

      Сборная Англии вышла в финал Евро-2024

      НАТО призвало мир не оказывать поддержку России

      НАТО заявило о планах расшириться в Черном море и на восточных Балканах

      Житель российского региона изнасиловал пожилую тещу с деменцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше