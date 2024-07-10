Орбан раскритиковал деятельность НАТО

Орбан: НАТО отходит от своих первоначальных целей

НАТО отходит от своих изначальных целей и становится все более военной организацией. Роль альянса в конфликте растет, что опасно и безответственно, так как неизвестно, куда это может привести, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«НАТО было создано 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией», — раскритиковал политик деятельность альянса.

Ранее Орбан попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его «миссию мира» по Украине. Он подчеркнул, что позиции сторон в украинском конфликте «по-прежнему далеки друг от друга».

При этом советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании.

В свою очередь, сам венгерский премьер назвал следующие два месяца специальной военной операции самыми драматичными. Помимо этого, Орбан подчеркнул, что, исходя из его разговоров, «все возможные предложения о прекращении огня и "дорожной карте" мирных переговоров будут положительно восприняты».