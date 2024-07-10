В офисе Зеленского обвинили Орбана в непонимании конфликта на Украине

Подоляк: Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Der Standard.

Подоляк прокомментировал визиты Орбана в Киев и в Москву. Он обвинил венгерского премьера в непонимании сути конфликта на Украине и назвал его позицию «очень странной».

«Мы рассматриваем это как "техническое" путешествие», — заявил советник офиса Зеленского. По его словам, Орбан не имеет мандата Европейского союза (ЕС) на урегулирование, а посредниками могут выступать только ЕС, США и Китай.

Ранее Орбан попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать его «миссию мира» по Украине. Он подчеркнул, что позиции сторон в украинском конфликте «по-прежнему далеки друг от друга».