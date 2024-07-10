Парень познакомился с моделью OnlyFans и получил от нее возмутительное предложение

Парень рассказал на портале Reddit, что познакомился с моделью OnlyFans и возмутился из-за поступившего в его адрес предложения. Большинство комментаторов поддержали его.

По словам 25-летнего молодого человека, он нашел девушку на сайте знакомств, затем они продолжили беседу в соцсети Snapchat. «После того как мы стали общаться немного больше, она упомянула, что публикует контент на OnlyFans. Я сказал, что это не проблема», — добавил автор поста.

Однако затем девушка попросила его подписаться на ее аккаунт на OnlyFans и продолжить общение там. Она заявила, что так молодой человек сможет узнать ее по-настоящему. «Я сказал, что не заинтересован в этом и что с ее стороны это странное и некрасивое предложение. Она стала оправдываться и говорить, что ее просьба не такая уж плохая», — продолжил рассказчик.

Молодые люди принялись спорить, и в итоге парень, рассердившись, заблокировал аккаунт новой знакомой. «Теперь мне как будто совестно, потому что она сказала, что у нее туго с деньгами», — признался автор публикации.

«Она искала не парня, а клиента», «Она использует сайт знакомств, чтобы набирать подписчиков», «Ей нужен не ты, а твой кошелек», — обратились к рассказчику пользователи Reddit. Некоторые из них предположили, что парень стал жертвой мошенников. Другие заявили, что молодому человеку стоило пожаловаться на аккаунт девушки в техподдержку приложения знакомств.

Ранее модель OnlyFans Грейс Уэрс Лэйс пожаловалась на трудности в поиске партнера. Она заявила, что часто сталкивается с мужчинами, которые не хотят платить за нее в ресторанах, ухаживать и дарить цветы.