Обнаружена потенциально обитаемая планета

Обнаружена потенциально обитаемая ледяная планета LHS 1140 b с жидким океаном

Группа астрономов Монреальского университета обнаружила, что экзопланета LHS 1140 b является потенциально обитаемым ледяным или водным миром, который похож на суперземлю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), а также телескопов Spitzer, Hubble и TESS. Обнаружение атмосфер на каменистых планетах является главной целью JWST, но эти сигналы гораздо сложнее обнаружить, чем у гигантских планет.

Экзопланета LHS 1140 b, находящаяся в обитаемой зоне родительской звезды и расположенная примерно в 48 световых годах от Земли в направлении созвездия Кита, скорее всего, не является мини-Нептуном, а представляет собой суперземлю с потенциальной атмосферой и океаном жидкой воды.

Анализ данных JWST, показал, что экзопланета, вероятно, имеет богатую азотом атмосферу как у Земли. В этом случае от 10 до 20 процентов массы LHS 1140 b может состоять из воды, что делает ее кандидатом на водный мир, напоминающий снежный ком или ледяную планету с потенциальным жидким океаном. Этот океан, скорее всего, находится в субзвездной точке планеты, то есть на той стороне, которая всегда обращена в сторону родительской звезды из-за приливной блокировки. В центре океана температура может быть достаточно комфортной — около 20 градусов Цельсия.

Дополнительные наблюдения необходимы для подтверждения сигнатуры азотного газа, но уже сейчас можно предположить, что LHS 1140 b менее плотная, чем ожидается для каменистой планеты, что указывает на высокую вероятность наличия воды.

По сравнению с другими известными экзопланетами в обитаемой зоне, например, планетами системы TRAPPIST-1, звезда LHS 1140, по-видимому, более спокойная и менее активная, что значительно упрощает задачу выявления сигнатур планетарной атмосферы на фоне звездного света.