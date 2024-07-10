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21:27, 10 июля 2024Силовые структуры

Полиция начала проверку по факту нападения мужчины на девушку из-за прически

МВД начало проверку после нападения мужчины на девушку из-за прически в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полиция Москвы начала проверку после нападения мужчины на певицу Анастасию Ермак из-за внешнего вида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

На данный момент правоохранители изучают кадры. Отмечается, что проверка поможет установить место, время и другие обстоятельства.

О нападении на девушку в московском метро стало известно 10 июля. Как рассказала пострадавшая — певица Анастасия Ермак — ехавший с ней в вагоне пассажир начал снимать ее на телефон, спросил о национальности, а получив ее ответ о принадлежности к русскому народу, напал и в грубой форме потребовал покинуть вагон.

Позже москвич, напавший на девушку с короткой стрижкой, сослался на неприязнь к ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).

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      Юлия Мискевич
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