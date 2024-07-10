Россия заявила об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

Постпредство РФ сообщило об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

Украина направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) «без минимальной протокольной вежливости» в попытке избежать обращения к России. Об этом заявила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова в своем Telegram-канале.

По ее словам, документ состоял из одной строчки, в которой содержалось требование допустить украинскую сторону до заседания. «И, что называется, "на деревню дедушке" — только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», — говорится в сообщении.

Соколова отметила, что Россия приняла решение допустить Украину, однако не из-за письма, а «по просьбе члена СБ». Она также добавила, что Россия также поставила Польшу в пример Украине. «Первых уж точно не заподозришь в любви к России, но базовые приличия они соблюдают», — пояснила она.

Ранее Соколова сообщила, что Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США.