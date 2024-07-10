Разработчик рассказал о новой крылатой ракете «изделие 720»

ГосМКБ «Радуга»: при создании ракеты «изделие 720» учли опыт СВО

Разработчики новейшей крылатой ракеты «изделие 720» учли опыт применения средств поражения в ходе специальной военной операции (СВО) при ее создании. Об этом генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

Он подчеркнул, что раскрывать характеристики ракеты пока рано. «"Изделие 720" воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы "Радуги". В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО», — сказал он.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российские ракеты класса «воздух-земля» «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения СВО на Украине.

В сентябре прошлого года военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что крылатая ракета Х-БД позволит стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-160 действовать вне зоны противовоздушной обороны противника.