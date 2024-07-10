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12:27, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Реакция бойца UFC на просьбу телеведущего ударить его рассмешила пользователей сети

Кадр: Channel Nine

Ведущий австралийского утреннего шоу Today на канале Channel Nine Карл Стефанович в эфире программы попросил гостя передачи, бойца UFC Исраэля Адесанью ударить его и столкнулся с неожиданной реакцией. Пользователи соцсети X комментаторы признались, что увиденное рассмешило их.

В эфире Стефанович попросил бойца ударить его по голове со всей силы. Адесанья сделал вид, что замахивается для удара, а ведущий сжался, готовясь принять его. Однако вместо того, чтобы нанести удар, спортсмен поцеловал Стефановича в голову.

«Поцелуй в голову — это дико», «Он поцеловал его как свою собачку», «Надо было сделать это ради смеха», «Отлично сработано», — написали пользователи X. Многие сочли увиденное необычным и смешным.

Ранее Стефанович забеспокоился из-за необычного поведения гостя в эфире. Герой известного мема Джек Карлсон уснул во время репортажа, чем привлек внимание ведущих.

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      Мария Большакова
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