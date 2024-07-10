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18:00, 10 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную в 2005 году расправу из-за нежелания возвращать деньги

В Петербурге осудят киллера, убившего заказчика из-за нежелания вернуть деньги

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение 50-летнему Андрею Артюхину, который в 2005 году расправился с нанявшим его в качестве киллера Алексеем Крюком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, Артюхин был нанят Крюком для расправы над криминальным авторитетом. В качестве аванса Крюк заплатил обвиняемому 15 тысяч долларов США. Через какое-то время Артюхин решил отказаться от исполнения заказа, потому что у потенциальной жертвы была усилена охрана. При этом деньги возвращать киллер не хотел и в ноябре 2005 года под надуманным предлогом пригласил заказчика в квартиру, где застрелил его из пистолета.

После этого преступник скрылся. На его след удалось выйти при расследовании уголовного дела о другой расправе по найму, которую совершили в 2023 году и в которой Артюхин был фигурантом.

Ранее сообщалось, что в Томске будут судить мужчину, который 13 лет назад совершил покушение на жизнь знакомого.

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