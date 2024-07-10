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09:21, 10 июля 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с ударившим ее сына головой об стену сожителем

В Приморье осудили на 8 лет женщину, зарезавшую сожителя за избиение ее сына

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Михайловский районный суд в Приморском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы женщину, расправившуюся с сожителем из-за обиды на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянка признана виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, осужденная сидела на кухне с 13-летним сыном и пьяным сожителем. Мальчик попросил мужчину отрезать ему колбасы, но тот разозлился и ударил подростка дважды головой об стену. Мать возмутило такое отношение к ребенку. От обиды она взяла кухонный нож и ударила сожителя по бедру. Женщина полчаса пыталась остановить кровотечение, вызвала скорую, но спасти потерпевшего не удалось.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит дело мужчины, избившего знакомого и расправившегося с ним.

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      Екатерина Кашурникова
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