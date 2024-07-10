Российские арктические города вошли в топ-10 по уровню зарплат

Мурманск, Салехард и Ханты-Мансийск вошли в топ-10 по уровню зарплат

Три столицы российских арктических регионов — Мурманск, Салехард и Ханты-Мансийск — вошли в топ-10 по уровню зарплат. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В общем рейтинге российских городов пятое место занял Салехард, столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Там в среднем получают 209 тысяч рублей в месяц. Мурманск занимает шестое место с зарплатой в 195 тысяч рублей, а Ханты-Мансийск оказался на девятом — средний оклад там составляет 194 тысячи. При этом в среднем по стране зарплата составила 80,6 тысячи рублей.

В Салехарде самой высокооплачиваемой отраслью стала госслужба, в Мурманске — рыбная ловля, а в Ханты-Мансийске — добывающая отрасль.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться.