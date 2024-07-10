69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:44, 10 июля 202469-я параллель

Российские арктические города вошли в топ-10 по уровню зарплат

Мурманск, Салехард и Ханты-Мансийск вошли в топ-10 по уровню зарплат

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Три столицы российских арктических регионов — Мурманск, Салехард и Ханты-Мансийск — вошли в топ-10 по уровню зарплат. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В общем рейтинге российских городов пятое место занял Салехард, столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Там в среднем получают 209 тысяч рублей в месяц. Мурманск занимает шестое место с зарплатой в 195 тысяч рублей, а Ханты-Мансийск оказался на девятом — средний оклад там составляет 194 тысячи. При этом в среднем по стране зарплата составила 80,6 тысячи рублей.

В Салехарде самой высокооплачиваемой отраслью стала госслужба, в Мурманске — рыбная ловля, а в Ханты-Мансийске — добывающая отрасль.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Согласно документу, россияне с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить подоходный налог по базовой ставке 13 процентов. При доходе больше этой суммы ставка НДФЛ будет плавно повышаться.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше