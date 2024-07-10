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20:14, 10 июля 2024Россия

Российский танк Т-80 уничтожил украинский опорный пункт

Экипаж российского танка Т-80 уничтожил украинский опорный пункт

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Экипаж российского танка Т-80 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Отмечается, что экипаж боевой машины относится в группировке войск «Центр». Уничтожение опорного пункта противника проводилось при поддержке операторов беспилотников.

«Это позволило штурмовым подразделениям оперативно отработать по цели с наименьшим расходом боеприпасов и пройти дальше в глубину обороны противника», — подытожили в Минобороны.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что в населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили украинские позиции ЗРК С-300ПС. Военкор также опубликовал соответствующие кадры.

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      Никита Абрамов
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