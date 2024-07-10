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14:55, 10 июля 2024Мир

Саммит НАТО назвали решающим моментом для Байдена

Экс-сотрудник Госдепа США Рубин: саммит НАТО имеет решающее значение для Байдена

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит НАТО в Вашингтоне имеет решающее значение для президента США Джо Байдена и его предвыборной кампании. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепа США Джоэл Рубин, сообщает Fox News.

«Эта неделя имеет решающее значение для Байдена не только из-за пристального интереса к тому, что он скажет на своих пресс-конференциях, но и потому, что этот саммит является ярким примером восстановленного мирового лидерства Америки», — сказал он.

По его словам, у Байдена будет возможность на этом саммите напомнить американскому народу, почему его подход к созданию коалиций по безопасности с партнерами способствует безопасности США.

Президент США попытался убедить лидеров НАТО и американских избирателей в своей работоспособности в ходе своей речи на саммите Североатлантического альянса. Отмечается, что целью речи Байдена было не только определить приоритеты военного блока, но и убедить избирателей в способности победить экс-лидера США Дональда Трампа.

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      Семен Александров
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