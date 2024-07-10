ЦБ заявил о необходимости изучения подходов к регулированию стейблкоинов

ЦБ России: подходы к регулированию стейблкоинов требуют изучения

Подходы к регулированию стейблкоинов требуют тщательного и всестороннего изучения. Об этом говорится в материалах, публикованных на официальном сайте Банка России.

Регулятор также заявил, что такие подходы обсуждаться с представителями власти, участниками рынка и экспертным сообществом. ЦБ отметил, что сейчас в России существуют различные мнения относительно стейблкоинов. Одним из значимых вопросов регулирования являются правила, по которым такие активы могли бы обращаться в российской юрисдикции — по правилам, установленным для ЦФА, цифровых валют, либо по другому механизму.

Центробанк добавил, что стейблкоины не обладают свойствами универсального платежного средства (каким является национальная валюта), поэтому использовать их в РФ для платежей между резидентами страны недопустимо. Регулятор подчеркнул, что рубль является единственным платежным средством в России.