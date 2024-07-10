Турция пообещала не допустить превращения Черного моря в арену военных действий

Министр обороны Гюлер: Турция не допустит превращения Черного моря в арену войны

Турция не допустит превращения Черного моря в арену военных действий. Об этом пообещал министр обороны страны Яшар Гюлер в интервью газете Politico.

«Мы не допустим превращения Черного моря в арену стратегической войны», — сказал он.

Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Турция — на сегодняшний день единственная страна, которой удалось объединить на переговорах на высоком уровне Россию и Украину.

Гюлер также отметил, что Турция занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, сотрудничая с Киевом и НАТО и поддерживая диалог с Россией. Он решительно отверг ухудшение отношений Анкары со странами НАТО из-за ее многовекторной политики.