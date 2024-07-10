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14:37, 10 июля 2024Бывший СССР

Украину предупредили об «иссякающем ручейке» поставок оружия

Полковник Матвийчук заявил о приближающемся разоружении Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

У Запада постепенно заканчиваются резервы для поставок вооружений для Украины, из-за чего этот ручеек помощи скоро может иссякнуть, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Западное оружие, в том числе ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, регулярно уничтожаются, что требует новых поставок. А так как выбивание техники происходит постоянно, то Западу нужно либо снимать требуемые вооружения уже с собственных складов, либо производить новые», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что наращивать массовое производство военной техники на Западе не хотят, поскольку это потребует переориентации экономики, но и отдавать свои вооружения тоже небезопасно.

«У Украины уже трудности с использованием артиллерийских систем, с РСЗО. Если ручеек поставок иссякнет окончательно, мы обезоружим противника. А произойти это может уже скоро — на саммите НАТО все больше стран выступают против поставок, указывая на то, что это становится слишком накладным для экономик стран», — заметил полковник.

Ранее в Минобороны опубликовали кадры уничтожения РСЗО HIMARS на подконтрольной Вооруженным сила Украины (ВСУ) территории Херсонской области. В ходе атаки было также поражено скопление военнослужащих ВСУ и до пяти машин сопровождения.

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