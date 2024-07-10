В Госдуме порассуждали о полноценности мужчин

Депутат Милонов заявил, что полноценным мужчину делает служба в армии

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что полноценным мужчину делает служба в армии. Его рассуждения по данному вопросу приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, любому мужчине следует иметь более двух потомков, «желательно» от одной женщины. «Ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк, который он купил, не делают его мужиком. Мужиком делают мужика служба в армии и дети», — заявил парламентарий.

Милонов допустил, что при ином сценарии мужчина будет чувствовать себя несчастливым.

Ранее сообщалось, что депутат предложил регламентировать увеличение губ для женщин. Милонов подчеркнул, что слишком крупные от филлеров губы разрушают красоту россиянок, заставляя их выглядеть «ужасно» и «кринжово».